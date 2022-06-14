Нескольких кристаллов не досчитались на платье Монро после Кардашьян

Ким Кардашьян примерила оригинальное платье Мэрилин Монро, после чего на наряде не досчитались нескольких кристаллов и обнаружили потертости.

Кардашьян повторила образ Монро в начале мая. Речь идет о «голом» платье, в котором Мэрилин исполнила песню «Happy Birthday, Mr. President» Джону Кеннеди. Ким арендовала наряд актрисы за 5 миллионов долларов.

Издание Pop Culture сообщило спустя месяц, что на платье после Кардашьян появились потертости в области швов и отсутствовало несколько элементов декора.

Мелкие разрывы в области шва можно объяснить тем, что Кардашьян, хоть и сбросила несколько килограммов для наряда, все равно не достигла форм Монро. В то же время платью 60 лет. А как модель потеряла кристаллы, находясь в образе пару минут — остается загадкой.

Платье для Монро создал голливудский художник по костюмам Жан Луи Берто в 1962 году. Наряд вручную расшит кристаллами и создает эффект «обнаженного» тела за счет тонкой ткани телесного цвета.