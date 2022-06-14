НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Нескольких кристаллов не досчитались на платье Монро после Кардашьян

Источник:
Sibnet.ru
346 0
Фото: © соцсети

Ким Кардашьян примерила оригинальное платье Мэрилин Монро, после чего на наряде не досчитались нескольких кристаллов и обнаружили потертости.

Кардашьян повторила образ Монро в начале мая. Речь идет о «голом» платье, в котором Мэрилин исполнила песню «Happy Birthday, Mr. President» Джону Кеннеди. Ким арендовала наряд актрисы за 5 миллионов долларов.

Издание Pop Culture сообщило спустя месяц, что на платье после Кардашьян появились потертости в области швов и отсутствовало несколько элементов декора.

Мелкие разрывы в области шва можно объяснить тем, что Кардашьян, хоть и сбросила несколько килограммов для наряда, все равно не достигла форм Монро. В то же время платью 60 лет. А как модель потеряла кристаллы, находясь в образе пару минут — остается загадкой.

Платье для Монро создал голливудский художник по костюмам Жан Луи Берто в 1962 году. Наряд вручную расшит кристаллами и создает эффект «обнаженного» тела за счет тонкой ткани телесного цвета.


Еще по теме
Самбурская приоткрыла закулисье интимных сцен в кино
Бывший муж Гагариной увидел послание себе в новом треке певицы
Автобус въехал в розовый Gelаndewagen Вали Карнавал
Джонни Деппу исполнилось 59 лет
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
Обсуждение (0)
Картина дня
Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов
Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны
Наталья Поклонская раскрыла новое место работы
Разработана первая в мире биоразлагаемая канистра
Самое обсуждаемое
96
Троих иностранных наемников в ДНР приговорили к смертной казни
94
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
61
Превращение России в «остров» предсказали в Кремле
57
Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским
56
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира