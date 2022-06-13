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Укрепление рубля приведет к финансовым потерям Запада

Источник:
РГ
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Запад понесет дополнительные финансовые потери при покупке российских энергоресурсов, если рубль продолжит укрепляться, считает эксперт National Interest Аксель де Верну.

Решение президента России Владимира Путина перевести оплату за поставки газа в рубли усилило позиции российской валюты и стало «болезненным» для Запада, констатировал эксперт.

«Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов», — приводит РГ пояснение де Верну.

Этот сценарий повысит спрос на рубли в мире, а также покажет неэффективность антироссийский санкций, полагает эксперт.

Новая схема оплаты российского газа в Европу действует с 1 апреля. Западные компании должны открыть счет в «Газпромбанке», на которые и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом. Затем банк сам продает валюту на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

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