Путин заявил о выборе России между суверенитетом и колонией

Президент России Владимир Путин считает, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», — заявил Путин на встрече с молодыми предпринимателями.
По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть». «Если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения — это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет», — сказал президент России.
Он отметил, что суверенитет страны складывается из нескольких составляющих. Это «военно-политический суверенитет», когда «важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики.
Еще одной составляющей Путин назвал экономический суверенитет. Также, по словам Путина, «в современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет».
«И, конечно, общественный суверенитет — это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач, это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории», — перечислил президент.
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