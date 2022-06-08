Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости» — будут проблемы с энергоносителями.

«Из-за войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости <...>. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля на государственных шахтах Украины с конца февраля сократилась примерно на треть. Он рекомендовал «готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону».

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном возможность финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного газа, который закупается в Европе.