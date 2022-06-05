Спикер парламента Венгрии заметил у Зеленского проблемы с психикой

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает психические проблемы и именно этим объясняются его нападки на иностранных лидеров.

«Заявления президента [Украины] иногда звучат очень странно. Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, допускал подобный тон в отношении кого-либо, в том числе в Венгрии и Германии», — цитирует ТАСС спикера венгерского парламент.

Кёвер отметил, что «как в частной жизни, так и в политике» люди обычно воздерживаются от угроз в адрес тех, «кого хотят сделать своими друзьями». Он предположил, что Зеленский, возможно, испытывает «какую-то личную психическую проблему», но «неизвестно, что с этим можно поделать».

Ранее в Будапеште расценили высказывания Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана как оскорбительные. Украинские власти упрекают венгерское руководство в том, что оно не желает поставлять оружие.

У Зеленского возникли серьезные разногласия с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которого отказались принять с визитом в Киеве.