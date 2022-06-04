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Евросоюзу предрекли ценовой шок из‑за нефтяного эмбарго

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Страны Европы ждет ценовой шок на фоне введения эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю, предсказал глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.

По мнению эксперта в интервью Spiegel, инфляционное давление будет продолжаться, а Евросоюз через некоторое время столкнется со значительной потерей покупательной способности.

Европейские страны могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали ранее, однако это только увеличит их госдолг, отметил Вольф.

По его словам, монетарные власти Европы должны будут поднять процентные ставки, чтобы взять инфляцию под контроль. В любом случае регулятор столкнется с трудным балансированием.

При этом Россия имеет время подготовиться к эмбарго и через определенное время найдет новых клиентов в Азии, указывает издание. Поэтому ограничительные меры не будут иметь серьезных последствий для Москвы.

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