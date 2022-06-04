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Омские полицейские спасли ребенка на прогулке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Управление МВД России по Омской области

Инспекторы ДПС помогли доставить в больницу малыша, которому внезапно стало плохо на улице во время прогулки, сообщается на официальной странице Управления МВД России по Омской области «ВКонтакте».

Экипаж патрулировал улицы в одном из спальных районов Омска, когда к полицейским обратился мужчина. Он сообщил, что в его машине находится сын, которому резко стало плохо во время прогулки.

Добраться до больницы самостоятельно семья не могла, так как движение на дорогах было сильно затруднено. Полицейские использовали для создания коридора свой служебный автомобиль.

Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Николай Скрицкий и лейтенант полиции Константин Анисимов включили спецсигналы и сопроводили родителей с мальчиком до городской детской клинической больницы №3.

Отмечается, что ребенка передали в руки врачей, сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

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ЧП #Происшествия #Омск
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