НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия готова предоставить проход украинским судам с зерном

Источник:
ТАСС
274 3
Фото: IvanStudenov / CC BY-SA 4.0

Россия готова обсуждать вопрос обеспечения экспорта украинского зерна, но Украина должна разминировать заблокированные ею порты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы сказали, что готовы обсуждать этот вопрос, но есть условия для его реализации, а именно разминирование украинской стороной заблокированных ею прибрежной акватории и портов», — цитирует ТАСС Небензю.

По словам постпреда России, Украина не только установила мины, но и затопила суда якобы в целях безопасности. «Если они это [разминируют акваторию] сделают, мы говорили неоднократно, причем до того, как тема начала обсуждаться, то у нас есть коридор, который наш ВМФ готов предоставить для обеспечения безопасного вывода судов из акватории», — отметил Небензя.

По его словам, Россия несет ответственность за свой экспорт. «Что касается украинцев, то сначала пусть разминируют свои порты. Мы готовы предоставить безопасный коридор. <...> Это их мины, а не наши», — подчеркнул дипломат.

Ситуация на Украине и санкции, введенные против России, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что привело к угрозе продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала года цены на пшеницу и кукурузу резко выросли. Запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель.

Еще по теме
Медведев пригрозил Киеву ударом в ответ на обстрелы России
Кому достанутся Херсон и Запорожье: еще не Россия, уже не Украина
Кремль пообещал не закрывать «окно в Европу»
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
смотреть все
Политика #Мир #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян
Пугачева впервые прокомментировала спецоперацию
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
Карнавал и Верещагин сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 2»
Обсуждение (3)
Картина дня
Медведев пригрозил Киеву ударом в ответ на обстрелы России
Интерес к спецоперации на Украине стал снижаться в России
Россия готова предоставить проход украинским судам с зерном
Hewlett Packard Enterprise ушла из России и Белоруссии
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Ну, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...

Wolf Hound

Поздно начали проверять что то.

staff850

Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...

ifhbrjd

Их тоже надо проверить на коррупцию. Вся страна знала - а они нет. Фантастика!