Россия готова предоставить проход украинским судам с зерном

Россия готова обсуждать вопрос обеспечения экспорта украинского зерна, но Украина должна разминировать заблокированные ею порты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы сказали, что готовы обсуждать этот вопрос, но есть условия для его реализации, а именно разминирование украинской стороной заблокированных ею прибрежной акватории и портов», — цитирует ТАСС Небензю.

По словам постпреда России, Украина не только установила мины, но и затопила суда якобы в целях безопасности. «Если они это [разминируют акваторию] сделают, мы говорили неоднократно, причем до того, как тема начала обсуждаться, то у нас есть коридор, который наш ВМФ готов предоставить для обеспечения безопасного вывода судов из акватории», — отметил Небензя.

По его словам, Россия несет ответственность за свой экспорт. «Что касается украинцев, то сначала пусть разминируют свои порты. Мы готовы предоставить безопасный коридор. <...> Это их мины, а не наши», — подчеркнул дипломат.

Ситуация на Украине и санкции, введенные против России, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что привело к угрозе продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала года цены на пшеницу и кукурузу резко выросли. Запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель.