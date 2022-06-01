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ДНР летом проведет трибуналы над украинскими военными

Источник:
ТАСС
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Фото: НеизвестенUnknown author / CC BY 4.0

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены до конца лета провести трибуналы над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Мы надеемся, что до конца лета пройдет несколько промежуточных трибуналов, и виновные будут привлечены к ответственности. У нас однозначно будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе. Скорее всего, завершающим этапом будет международный трибунал», сказала Шишкина в интервью ТАСС.

По ее словам, подсудимыми могут стать как члены националистических батальонов, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины. Она напомнила, что в Уголовном кодексе ДНР предусмотрена смертная казнь за военные преступления.

«На территории двух республик — ДНР и ЛНР — находятся около 8 тысяч пленных», — сказала Шишкина, подчеркнув, что военные преступления не имеют срока давности.

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Политика #Мир
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Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

GammiPluh

к сведению уже не вторая мировая война, ни кто не идет в атаку рядами через 3 метра по солдату... в основном...