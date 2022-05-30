Макс Барских заново удалит песни с российских музыкальных платформ

Песни украинского музыканта Макса Барских снова стали доступны для слушателей России, но он пообещал удалить их заново.

После начала военной спецоперации на Украине Барских запретил жителям России слушать свои песни. Сольные треки были удалены с музыкальных платформ, но в конце мая снова оказались доступны.

«Ничего страшного. Моя команда уже делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность», — сказал Барских на видео в соцсети.

Украинский певец также заявил, что ему не нужны российские рубли. Хотя ранее, после отмены концертов в России, он не вернул поклонникам деньги за билеты.