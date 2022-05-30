НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Макс Барских заново удалит песни с российских музыкальных платформ

Источник:
Sibnet.ru
523 4
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Песни украинского музыканта Макса Барских снова стали доступны для слушателей России, но он пообещал удалить их заново.

После начала военной спецоперации на Украине Барских запретил жителям России слушать свои песни. Сольные треки были удалены с музыкальных платформ, но в конце мая снова оказались доступны.

«Ничего страшного. Моя команда уже делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность», — сказал Барских на видео в соцсети.

Украинский певец также заявил, что ему не нужны российские рубли. Хотя ранее, после отмены концертов в России, он не вернул поклонникам деньги за билеты.

Еще по теме
Украинская группа Kalush Orchestra продала победу на Евровидении
Кипелов на контрасте Шевчука рассудил понятие «Родина»
Григорьев-Апполонов обвинил Матвиенко в неспособности написать хит
Улан‑Удэ потратит 1 млн рублей на концерт Хабиба в день города
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
Ученые назвали равновесный курс рубля
RuStore и NashStore: в чем отличия?
Обсуждение (4)
Картина дня
Лавров опроверг слухи о плохом здоровье Путина
Порошенко попросил Зеленского выпустить его за пределы Украины
Силуанов назвал доллары «токсичными фантиками»
АвтоВАЗ прекратил выпуск моделей Renault
Самое обсуждаемое
71
Лавров заявил об объявлении Западом войны всему Русскому миру
65
Путин предложил Европе удобрения за снятие санкций
55
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
47
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
44
Путин отменил возрастной предел для контрактников