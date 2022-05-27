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Лавров заявил об объявлении Западом войны всему Русскому миру

Источник:
ТАСС
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Запад объявил России всему Русскому миру тотальную войну и это уже никто не скрывает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ситуация с «отменой» Западом России будет продолжаться долго, цитирует ТАСС Лаврова. «Доходит уже до абсурда та самая культура отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин», — сказал министр.

По его словам, «гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру. В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго».

«И мы должны быть готовыми к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад, после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях <…>. Мы теперь видим, какова цена этим славословиям», — подчеркнул Лавров.

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