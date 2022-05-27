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Жара спадет в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода изменится в Новосибирске в выходные, станет немного прохладнее до 21 градуса тепла днем, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Погода меняется. Немного более прохладная воздушная масса заходит с запада и температуры дневные понижаются. Ночные останутся такие же», — сказала синоптик.

В Новосибирске в ближайшие три дня сохранится погода без осадков. 28 мая будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду. В воскресенье и понедельник веер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами до 16 метров в секунду.

Температура все три ночи будет примерно одинаковой — около 11-14 градусов тепла. Дневные температуры будут постепенно понижаться. В субботу ожидается 24-26 градусов тепла, в воскресенье — 21-23 градуса тепла, а в понедельник — 22-24 градуса.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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