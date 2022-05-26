Александр Петров снялся в фильме Романа Полански

Российский актер, звезда «Полицейского с Рублевки» Александр Петров сыграл в фильме оскароносного режиссера Романа Полански «Дворец».

«Дворец» Полански расскажет о событиях в шикарном отеле на курорте в Швейцарских Альпах, которые развернутся в течение суток. Героями фильма станут привилегированные слои общества, пишет Variety. Жанр будущего фильма — черная комедия.

Кроме Александра Петрова главные роли исполнят Оливер Мазуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), французская звезда Фанни Ардан, Микки Рурк, актер из «Монти Пайтона» Джон Клиз, португалец Хоакин де Алмейда и Фортунато Черлино («Гоморра»).

Бюджет картины составил 17 миллионов евро. Съемки картины идут уже 15 недель, до завершения съемочного проект осталось две недели.

Петров прославился в России благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки». После этого вышло несколько хитовых фильмов с ним в главной роли. Например, спортивные драмы «Лед», «Стрельцов», социальный сериал «Звоните ДиКаприо», военный фильм «Т-34», драма «Текст».

В интервью Петров не раз рассуждал о том, как планирует попасть в Голливуд. В 2019 году он снялся в эпизодической роли фильма «Анна» режиссера Люка Бессона.