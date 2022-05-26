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Александр Петров снялся в фильме Романа Полански

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Quintin Soloviev / CC BY-SA 4.0

Российский актер, звезда «Полицейского с Рублевки» Александр Петров сыграл в фильме оскароносного режиссера Романа Полански «Дворец».

«Дворец» Полански расскажет о событиях в шикарном отеле на курорте в Швейцарских Альпах, которые развернутся в течение суток. Героями фильма станут привилегированные слои общества, пишет Variety. Жанр будущего фильма — черная комедия.

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Кроме Александра Петрова главные роли исполнят Оливер Мазуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), французская звезда Фанни Ардан, Микки Рурк, актер из «Монти Пайтона» Джон Клиз, португалец Хоакин де Алмейда и Фортунато Черлино («Гоморра»).

Бюджет картины составил 17 миллионов евро. Съемки картины идут уже 15 недель, до завершения съемочного проект осталось две недели.

Петров прославился в России благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки». После этого вышло несколько хитовых фильмов с ним в главной роли. Например, спортивные драмы «Лед», «Стрельцов», социальный сериал «Звоните ДиКаприо», военный фильм «Т-34», драма «Текст».

В интервью Петров не раз рассуждал о том, как планирует попасть в Голливуд. В 2019 году он снялся в эпизодической роли фильма «Анна» режиссера Люка Бессона.

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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))