Александр Петров снялся в фильме Романа Полански

Российский актер, звезда «Полицейского с Рублевки» Александр
Петров сыграл в фильме оскароносного режиссера Романа Полански «Дворец».
«Дворец» Полански расскажет о событиях в шикарном отеле на
курорте в Швейцарских Альпах, которые развернутся в течение суток. Героями
фильма станут привилегированные слои общества, пишет Variety. Жанр будущего
фильма — черная комедия.
Кроме Александра Петрова главные роли исполнят Оливер
Мазуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), французская звезда Фанни
Ардан, Микки Рурк, актер из «Монти Пайтона» Джон Клиз, португалец Хоакин
де Алмейда и Фортунато Черлино («Гоморра»).
Бюджет картины составил 17 миллионов евро. Съемки картины
идут уже 15 недель, до завершения съемочного проект осталось две недели.
Петров прославился в России благодаря сериалу «Полицейский с
Рублевки». После этого вышло несколько хитовых фильмов с ним в главной роли. Например,
спортивные драмы «Лед», «Стрельцов», социальный сериал «Звоните ДиКаприо»,
военный фильм «Т-34», драма «Текст».
В интервью Петров не раз рассуждал о том, как планирует попасть в Голливуд. В 2019 году он снялся в эпизодической роли фильма «Анна» режиссера Люка Бессона.
xarakireВидишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.
Asd10Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....
VALGORРисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...
Nik3316ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))