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Росстат зафиксировал резкое подорожание соли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость килограммовой пачки соли в российских магазинах в марте выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 рубля, следует из данных Росстата.

В апреле продукт подорожал еще сильнее — почти на 32%: с 13,9 до 18,3 рубля. Цены на соль росли быстрее уровня продовольственной инфляции: в марте цены на продукты питания в целом выросли год к году на 18%, в апреле — на 20,5%.

Последний раз продукт дорожал так резко во время так называемого соляного кризиса в начале 2006 года. Тогда цены на соль в ряде регионов выросли с пяти рублей до 50 рублей за 1 килограмм на фоне слухов о прекращении поставок с Украины.

Впоследствии таких резких скачков цен не наблюдалось. Так, в 2016 году, когда Россия с 1 ноября запретила ввоз соли из стран, которые ввели антироссийские санкции после присоединения Крыма, средние цены практически остались на месте.

Производство соли в России по итогам 2021 года составило 1,5 миллиона тонн, оно покрывает около 60% потребностей рынка. Остальные объемы завозятся из-за рубежа — прежде всего из Казахстана и Белоруссии.

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