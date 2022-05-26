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«Преступления» НАТО переберутся в Читу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Максимом Федосеевым

Экспозиция, рассказывающая о преступлениях НАТО, откроется в Забайкальском краевом краеведческом музее имени Кузнецова 27 мая.

По словам организаторов выставки, в экспозиции будут представлены материалы, свидетельствующие об участии НАТО в Балканских войнах в 1990-х годах, войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х годах, конфликте в Сирии в 2010-х годах, а также о сотрудничестве НАТО и Украины в наши дни.

«Это баннерная выставка, там фотографии и текст. Фотографии разных вооруженных конфликтов, в которых участвовало НАТО за последние 30-40 лет», — сказал Sibnet.ru научный сотрудник Забайкальского краевого краеведческого музея Максим Федосеев.

Экспозиция «НАТО. Хроники жестокости» подготовлена государственным центральным музеем современной истории России совместно с минобороны РФ и другими организациями. Она путешествует по городам России и уже побывала в Москве, Хабаровске, Новокузнецке и других.

В Чите выставка откроется 27 мая в 15.00. Работать она будет около месяца, сказали в музее.

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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

corrector

В лучших традициях русского капитализма ЦЕНА будет такая же как раньше на полную версию ? !!!

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))