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США призвали не отключать Россию от интернета

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

США призывают стороны, ответственные за предоставление интернета, не устраивать массовые отключения в России — у россиян должен быть свободный доступ к информации, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России <…> не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в России», — приводит ТАСС слова Прайса.

В начале марта международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отказал Украине в ее запросе на блокировку создания новых русских доменов и отключение DNS-серверов в России.

В организации подчеркнули, что их миссия не предполагает применение мер наказания, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета.

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Политика #Мир
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