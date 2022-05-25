Байдена обвинили в развязывании «великого противостояния»

Агрессивное заявление президента США Джо Байдена о Тайване поставило точку в «стратегической неопределенности» и развязало эпоху «великого противостояния», заявил аналитик французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

Международные отношения стали непредсказуемыми. В прошлом году США сбежали из Афганистана, а в этом году Байден пообещал Тайваню военную защиту в случае вторжения Китая, приводит РИА Новости мнение аналитика.

«Таким образом был положен конец "стратегической неопределенности", длившейся почти полвека», — отметил Жирар. Он привел в качестве примера декабрьское заявление Байдена, который утверждал, что США не будут воевать с Россией из-за Украины, но с началом спецоперации Вашингтон начал массовые поставки оружия Киеву.

Официальный Пекин считает Тайвань (де-факто отдельное островное государство) частью Китая. Китайские власти выступают решительно против его признания, продвигая в мире концепцию «одного Китая».

Жирар напомнил, что с 1978 года США официально поддерживают концепцию «одного Китая», но теперь Вашингтон выразил готовность помешать Пекину взять контроль над Тайванем. Для этого Вашингтон объединил вокруг себя союзников — Японию, Австралию, Индию и Южную Корею.