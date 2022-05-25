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Пророссийского экс‑президента Молдавии задержали «за коррупцию»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа после обысков, прошедших в его доме в рамках расследования дела о коррупции сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры республики Мариана Керпек.

Обыски проводились в рамках дел, возбужденных по подозрению в «в пассивной коррупции», «финансировании политической партии преступной организацией», «предательстве родины»и «незаконном обогащении».

И.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова сообщила, что в доме Додона и ряда других людей были проведены обыски. В результате следственных действий были изъяты документы и крупные суммы денег, сообщила она ТАСС.

Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год, занимая откровенно пророссийскую позицию. Будучи главой республики, он многократно встречался с президентом России Владимимиром Путиным. Он проиграл выборы прозападному кандидату Майи Санду.

СМИ отмечают, что Украина и некоторые силы на Западе пытаются втянуть Молдавию в противостояние с Россией, создав для нее «второй фронт». Додон со своими сторонниками мог бы стать угрозой этим планам.

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Nik3316

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Asd10

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corrector

точно, в детский сад..Это как дать человеку в долг, а потом не принимать долг обратно и в...

jeryakob

это как цена нефти и бензина. неважно дорожает или дешевеет нефть. бензин все равно растет