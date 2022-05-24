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Центробанк установил новый курс доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальный курс доллара США на 25 мая в размере 56,96 рубля, евро — 58,87 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Новый курс доллара на 1,23 рубля ниже показателя предыдущего дня. Курс евро понижен на 1,51 рубля.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Министерство экономического развития России считает, что рубль укрепился до пиковых значений. После дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России тренд исчерпает себя, прогнозирует ведомство.

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