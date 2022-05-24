Плетнева напомнила о сексуальности колготками на обнаженное тело

Певица Анна Плетнева опубликовала в соцсетях откровенные фотографии. На снимках она позирует в расстегнутой кожаной куртке и колготках на обнаженном теле.

Куртка немного прикрывает грудь артистки, а колготки в крупную сетку только придают пикантность сюжету.

Фото: © соцсети

Анна Плетнева считается самой сексуальной женщиной России по версии читателей журнала Maxim. Этот рейтинг она возглавляет несколько лет подряд.

В своем недавнем большом интервью Алене Жигаловой певица призналась, что демонстрировать свою сексуальность у нее в крови. «Мне больше идет раздеваться, чем одеваться», — говорила она.

Анне Плетневой 44 года. У нее трое детей, и она планирует еще одного ребенка. Певица стала секс-символом благодаря группе «Винтаж», где она исполняла смелые песни и участвовала в провокационных клипах. Например, по сюжету клипа «Немного рекламы» она мастурбировала, лежа в гробу.