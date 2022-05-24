Актриса Дапкунайте пожалела об отъезде из России

Актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России сразу после начала военной спецоперации, но спустя время пожалела об этом.

«Я не думаю, что важно, как я уезжала. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть свою большую часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна за то время, которое я там (в России) прожила. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — сказала Дапкунайте в интервью на YouTube-канале «Радио Долин».

Ингеборга Дапкунайте родилась в Литве, но сейчас у нее есть три гражданства — Литвы, Великобритании и России. Из России после 24 февраля она уехала в Юрмалу (Латвия), где и находится сейчас.

Для россиян актриса известна по сериалам «Беспринципные», «Сказки Пушкина. Для взрослых» и фильмам «Фея» с Хабенским, «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. Также Дапкунайте озвучивала интеллект костюма Человека-паука (Карен и Эдит).

После начала военной спецоперации на Украине культурная интеллигенция поделилась на два лагеря. Одни заняли пацифистскую сторону и уехали из страны, другие проявили себя патриотами, но осудили «сбежавших» коллег.