Российские силы ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Калибрами» также в районе железнодорожной станции Малин (Житомирская область) уничтожена крупная партия вооружения и техники. Их доставили из США и Европы для группировки войск Украины на Донбассе, сказал Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе Одессы на Одесском припортовом заводе уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов.

Генерал добавил, что поражены три пункта управления ВСУ. В том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения военных и техники ВСУ, а также восемь складов.