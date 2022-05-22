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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Калибры» уничтожили у Одессы партию оружия из США и Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Миноббороны России

Российские силы ракетами «Калибр» уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Калибрами» также в районе железнодорожной станции Малин (Житомирская область) уничтожена крупная партия вооружения и техники. Их доставили из США и Европы для группировки войск Украины на Донбассе, сказал Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе Одессы на Одесском припортовом заводе уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов.

Генерал добавил, что поражены три пункта управления ВСУ. В том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения военных и техники ВСУ, а также восемь складов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Законы
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