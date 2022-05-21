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Ребенок погиб в Красноярском крае при обрушении заброшенного дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уголовное дело по факту гибели ребенка в результате обрушения в заброшенном недостроенном здании возбуждено в Красноярском крае, сообщает Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел в селе Жуковка Козульского района. По версии следствия, вечером 20 мая 12-летний мальчик вместе с двумя друзьями пришел к частично разрушенному заброшенному зданию очистных сооружений.

Подросток забрался на бетонные перекрытия между первым и вторым этажами здания, в этот момент произошло обрушение перекрытий, в результате чего ребенка придавило фрагментом бетонной плиты и кирпичной кладкой.

В результате мальчик скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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