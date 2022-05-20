Бузова перепела «Девочку‑ночь» Лады Денс

Ведущая Ольга Бузова выпустила кавер на песню «Девочка-ночь»
Лады Денс, добавив в трек свои куплеты.
«Да-да, это легендарный трек 90-х, который знают все – "Девочка-ночь"!
И я его решила вернуть в чарты, возродив в новом формате! С новыми куплетами и
своим вайбом», — написала Бузова в телеграм-канале.
От оригинала в песне остался только текст припева, а
называется трек теперь не «Девочка-ночь», а «Baby Tonight».
Бузова отметила, что именно эта песня Лады Денс одна из ее
любимых. «В каждом из нас живет Бейби тунайт», — написала ведущая.