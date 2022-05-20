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Бузова перепела «Девочку‑ночь» Лады Денс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © byzovahouse, t.me/byzovahouse

Ведущая Ольга Бузова выпустила кавер на песню «Девочка-ночь» Лады Денс, добавив в трек свои куплеты.

«Да-да, это легендарный трек 90-х, который знают все – "Девочка-ночь"! И я его решила вернуть в чарты, возродив в новом формате! С новыми куплетами и своим вайбом», — написала Бузова в телеграм-канале.

От оригинала в песне остался только текст припева, а называется трек теперь не «Девочка-ночь», а «Baby Tonight».

Бузова отметила, что именно эта песня Лады Денс одна из ее любимых. «В каждом из нас живет Бейби тунайт», — написала ведущая. 


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