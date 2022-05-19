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«Би-2» перенесла концерты из‑за разобщенности людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © b2band, vk.com/b2band

Группа «Би-2» перенесла выступления в ряде городов на осень этого года и июнь 2023 года, сообщили музыканты во «ВКонтакте».

«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов», — говорится в сообщении.

Концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносят на осень 2022 года. Концерт в Москве состоится 10 июня 2023 года. Купленные билеты остаются действительными, также поклонники могут вернуть билеты на «Би-2».

Ранее группа оказалась в центре скандала. В Омске сорвался их концерт. По версии властей региона, музыканты отказалась выступать под патриотическим баннером. Официальная версия «Би-2» — они были готовы к концерту, но им не дали выступить.

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