Унитазы резко подорожали в России

Цены на сантехнику резко выросли в России, следует из исследования строительной компании Pridex.

С февраля по апрель смесители, раковины и унитазы в среднем подорожали на 20-70% по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом позиции премиум-класса выросли в цене на 5-25%, пишет РБК.

Рост цен на душевые кабины составил 30-70%, на аксессуары для санузлов — до 40%. В 2021 году за тот же период времени рост цен составлял максимум 10%. Стоимость растет на фоне ухода из России крупных европейских брендов.

Коммерческий директор Pridex Александр Алейников отметил, что ключевыми факторами подорожания сантехники стали сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья.