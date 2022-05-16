НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов упростят

Источник:
ТАСС
574 2
Фото: © Sibnet.ru

Ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов будет упрощен, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — цитирует главу кабинета министров ТАСС.

Мишустин уточнил, что правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации, это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка.

Решение позволит не допустить дефицита электронных товаров на внутреннем рынке на фоне санкций, вводимых в отношении России недружественными государствами.

Что изменится

Упрощение касается так называемой нотификации — это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование.

Для получения нотификации для ввоза в Россию цифровых устройств или оборудования их изготовитель должен был обратиться с заявлением в уполномоченную организацию — Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Новые правила допускают оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.

Еще по теме
Продавцов оштрафуют за массовый сбор данных покупателей
Резко выросло число краж в российских магазинах
Инфляция в первую неделю мая снизилась почти в два раза
McDonald's задумался о возвращении в Россию под другим брендом
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия начала платить за российский газ рублями
Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
ООН подтвердила пытки российских пленных солдат на Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов упростят
Фонд национального благосостояния резко сократился
Россия не смирится с включением Финляндии и Швеции в НАТО
McDonald`s окончательно покинет Россию
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Воспитали за 8 лет пронацистский совершенно тоталитарный режим затыкающий рты свободным СМИ и убивающий...

Drronum

Не спросили разрешение у властелина мира

kygear

Что то Стамбул стал центром разной мерзости.То заговорщики и паркетные генералв там что то делят.И Чубайс...

D762

О боже! ушли так и не сказав, как жарить картошку - нелюди!