Ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов упростят

Ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов будет упрощен, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — цитирует главу кабинета министров ТАСС.

Мишустин уточнил, что правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации, это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка.

Решение позволит не допустить дефицита электронных товаров на внутреннем рынке на фоне санкций, вводимых в отношении России недружественными государствами.

Что изменится



Упрощение касается так называемой нотификации — это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование.

Для получения нотификации для ввоза в Россию цифровых устройств или оборудования их изготовитель должен был обратиться с заявлением в уполномоченную организацию — Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Новые правила допускают оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.