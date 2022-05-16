Фильмы российского проката уступили «Доктору Стрэнджу»

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал в странах СНГ без России и Белоруссии больше, чем другие картины, вышедшие в кинотеатрах.

По итогам прошедшего уикенда, лидером в странах СНГ стала вторая часть «Доктора Стрэнджа», собравшая почти 40 миллионов рублей. Столько фильм собрал без проката в России и Белоруссии.

Другие картины, которые усилились за счет двух стран, все равно собрали кассу в разы меньше. Российский фильм «Артек. Большое путешествие» завершил выходные с кассой 24 миллиона рублей, новинка «Флешбэк» собрала 23 миллиона и еще одна премьера «Ботан и Супербаба» — 17 миллионов.

Кинотеатры сейчас переживают не лучшие времена. Из-за ухода мейджоров с российского рынка кинобизнес терпит убытки. Поскольку в прокате нет блокбастеров и крупных премьер, зрители попросту не заинтересованы походами в кино.