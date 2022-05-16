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Спрос на круизы по российским рекам вырос почти в два раза

Источник:
«Известия»
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Фото: Alexxx1979 / Attribution-ShareAlike License

Продажи круизов по российским рекам в этом году бьют все рекорды, сообщили в пресс-службе круизного оператора «Инфофлот».

«Количество бронирований на май-июнь выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На лето в целом броней уже больше на 30–40%», — рассказали «Известиям» в компании.

В майские праздники загрузка кают была 100%, отметили в «Мостурфлоте». «Навигация из Москвы традиционно открылась на майские праздники 29 апреля. И если в прошлом году на праздники спрос был высок, но свободные каюты оставались, то в 2022 году загрузка теплоходов была полная», — отметила заместитель гендиректора компании по туризму Светлана Гончарова.

У «Инфофлота» уже давно не осталось свободных мест на май, а на июнь доступны только единичные варианты, сказали там. Сейчас путешественники активно бронируют варианты на июль-август, осень и даже 2023 год, отметили в компании. Там добавили, что в этом году среди клиентов около 30% новичков.

Причина такой ажиотажной популярности в том, что российским туристам сейчас очень сложно выехать за границу и выбор так или иначе падает на поездки по своей стране, пояснила Гончарова.

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