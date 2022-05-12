Курс доллара упал до 65 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал до 65,14 рубля впервые с 26 февраля 2020 года. С предыдущего закрытия американская валюта подешевела более чем на два рубля.

Курс евро составил 67,70 рубля, что на 2,80 рубля дешевле, чем накануне. Это минимальное значение с января 2020 года.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Рубль в начале мая стал самой крепкой валютой мира, выйдя на первое место глобального рейтинга по версии Reuters. Эксперты отмечают, что в отношении рубля продолжается ревальвация — укрепление курса национальной валюты по отношению к валютам других стран.