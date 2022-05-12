Турист из Санкт-Петербурга погиб на Алтае

Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, погибшего при сплаве на реке Аргут в Горном Алтае, его вывезли с места происшествия и передали правоохранителям, сообщает МЧС по республике.

Турист 1984 года рождения был частью незарегистрированной тургруппы, он пропал во время сплава на реке Аргут на пороге «прорыв Сапожникова» 7 мая. Информация спасателям поступила только 10 мая, ее передали пограничники.

11 мая на место поиска вылетел вертолет с 12 спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда, а также специалистом беспилотных авиационных систем. Из-за сложной местности пропавшего искали на территории протяженностью 70 километров.

Его нашли ниже по течению в семи километрах от устья реки Юнгур без признаков жизни. В четверг, 12 мая, тело вывезли и передали правоохранительным органам.

Спасатели напоминают туристам о том, что перед выходом на маршрут, особенно сложный, необходимо зарегистрировать группу в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай с указанием состава участников и планируемого маршрута.

Предварительная регистрация поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей. Кроме того, во время регистрации спасатели смогут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить средства связи и маршрутные документы.