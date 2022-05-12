НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Турист из Санкт-Петербурга погиб на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
174 0

Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, погибшего при сплаве на реке Аргут в Горном Алтае, его вывезли с места происшествия и передали правоохранителям, сообщает МЧС по республике.

Турист 1984 года рождения был частью незарегистрированной тургруппы, он пропал во время сплава на реке Аргут на пороге «прорыв Сапожникова» 7 мая. Информация спасателям поступила только 10 мая, ее передали пограничники.

11 мая на место поиска вылетел вертолет с 12 спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда, а также специалистом беспилотных авиационных систем. Из-за сложной местности пропавшего искали на территории протяженностью 70 километров.

Его нашли ниже по течению в семи километрах от устья реки Юнгур без признаков жизни. В четверг, 12 мая, тело вывезли и передали правоохранительным органам.

Спасатели напоминают туристам о том, что перед выходом на маршрут, особенно сложный, необходимо зарегистрировать группу в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай с указанием состава участников и планируемого маршрута.

Предварительная регистрация поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей. Кроме того, во время регистрации спасатели смогут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить средства связи и маршрутные документы.

Еще по теме
Масляные пятна увидели на Енисее
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Британца и гражданку Белоруссии задержали на Байконуре
Тела сгоревших людей начали находить после пожаров в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Происшествия #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Grand Theft Auto V запустили в невероятном разрешении
Экономист дал совет россиянам с долларами
Обсуждение (0)
Картина дня
Курс доллара упал до 65 рублей
Венгрия предложила мирные переговоры с участием России
Улюкаев вышел на свободу из колонии по УДО
Инспекторы ДПС определят неисправность авто по звуку и запаху
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.

_ASUS__

69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...

Asd10

Зелёнкой облить польского посла.