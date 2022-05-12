Турист из Санкт-Петербурга погиб на Алтае

Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, погибшего при сплаве на реке Аргут в Горном Алтае, его вывезли с места происшествия и передали правоохранителям, сообщает МЧС по республике.
Турист 1984 года рождения был частью незарегистрированной тургруппы, он пропал во время сплава на реке Аргут на пороге «прорыв Сапожникова» 7 мая. Информация спасателям поступила только 10 мая, ее передали пограничники.
11 мая на место поиска вылетел вертолет с 12 спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда, а также специалистом беспилотных авиационных систем. Из-за сложной местности пропавшего искали на территории протяженностью 70 километров.
Его нашли ниже по течению в семи километрах от устья реки Юнгур без признаков жизни. В четверг, 12 мая, тело вывезли и передали правоохранительным органам.
Спасатели напоминают туристам о том, что перед выходом на маршрут, особенно сложный, необходимо зарегистрировать группу в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай с указанием состава участников и планируемого маршрута.
Предварительная регистрация поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей. Кроме того, во время регистрации спасатели смогут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить средства связи и маршрутные документы.
UynachalnicaКакое такое военное положение при спецоперации?
лачиновПо всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.
_ASUS__69-у только не рассказывайте ... а то он и так насливался за неделю последнюю напозорился бедолага да...
Asd10Зелёнкой облить польского посла.