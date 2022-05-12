Россия потребовала от Польши извинений за нападение на посла

Посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России, его уведомили о том, что Москва ждет официальных извинений связи с нападением на российского посла Сергея Андреева 9 мая.

Посол России в Польше в понедельник прибыл на военное мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве. Там на него напала агрессивная толпа. Его облили красным сиропом. «Испортили нам святой праздник — День Победы», сказал Андреев.

«Российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — говорится в заявлении МИД России.

В министерстве указали на то, что польская сторона грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. «Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов», — указали в МИД РФ.

В МИД подчеркнули, что решение Москвы «о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы» на ее требования.