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Определились первые финалисты Евровидения-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © eurovision.tv

Первый полуфинал Евровидения-2022 прошел в Турине 10 мая, по итогам голосования из 17 стран в финал прошли только десятка.

По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей в десятку финалистов вошли Литва, Швейцария, Украина, Нидерланды, Молдова, Португалия, Исландия, Греция, Норвегия, Армения.

Второй полуфинал Евровидения состоится 12 мая, а победителя выберут 14 мая. В этом году в конкурсе не участвуют Россия и Белоруссия из-за военной спецоперации на Украине. Также транслировать конкурс на российском телевидении в этом году не будут.

Букмекеры и музыкальные критики единогласно отдают победу в этом году украинской группе «Калуш Оркестр».

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