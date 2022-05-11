Первый полуфинал Евровидения-2022 прошел в Турине 10 мая, по итогам голосования из 17 стран в финал прошли только десятка.
По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей в десятку финалистов вошли Литва, Швейцария, Украина, Нидерланды, Молдова, Португалия, Исландия, Греция, Норвегия, Армения.
Второй полуфинал Евровидения состоится 12 мая, а победителя выберут 14 мая. В этом году в конкурсе не участвуют Россия и Белоруссия из-за военной спецоперации на Украине. Также транслировать конкурс на российском телевидении в этом году не будут.
Букмекеры и музыкальные критики единогласно отдают победу в этом году украинской группе «Калуш Оркестр».
DisobedientОооо жесть. Ну где где это эльдорадо идиотов откуда ну откуда их столько с какого тартара они вылазят???ЦитатаОбращение...
DisobedientНу если сама Литва, то да это серьезно.
DisobedientДавайте тоже 69 за госизмену посадим и выменяем на жертв прибалтийских репрессий?
DisobedientЭритрея или "великая" КНДР Пусть бедные но вменяемые. А эти мало того что бедные, еще и невменяемые.В...