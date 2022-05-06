Подсчитано необходимое для встречи внеземных цивилизаций время

Американское астрономическое общество спрогнозировало, через какое время земляне встретятся с представителями внеземных цивилизаций. Ученые представили два сценария — оптимистичный и пессимистичный.

Прогнозы выполнялись серией симуляций методом Монте-Карло. Оптимистичный сценарий предполагает, что в Галактике есть 42 тысячи цивилизаций, и встреча с ними произойдет через две тысячи лет, говорится в статье, опубликованной журналом The Astrophysical Journal.

Пессимистичный сценарий предусматривает, что в пределах Млечного Пути всего 111 цивилизаций. В этом случае на встречу с инопланетянами потребуется 400 тысяч лет. Здесь также нужно учитывать, что время жизни цивилизации может быть ограниченным.

Исследователи отмечают, что в своих прогнозах они не претендуют на математическую точность, так как фактически невозможно предугадать, сколько именно планет станут колыбелью для разумных существ, которые смогут посылать обнаруживаемые сигналы в космос.