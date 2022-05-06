Посол КНР пообещал наплыв китайских авто в России

Китайские автомобили будут наращивать долю на российском рынке, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Уверен, что благодаря самостоятельной совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — сказал посол в интервью ТАСС.

Он указал, что многие годы работы на российском рынке компании Great Wall, Chery и другие на основе точного анализа рыночного спроса выпустили целый ряд популярных моделей, которые продемонстрировали довольно хорошие рыночные показатели.

«Great Wall Haval и другие ходовые модели пользуются большой симпатией и широким признанием у российских покупателей. В последние годы китайская автомобильная промышленность быстро развивается», — указал дипломат.

По его словам, китайские автомобили отличаются высоким качеством, выгодным соотношением цены и качества и большой номенклатурой моделей, в некоторых планах они уже превзошли своих зарубежных конкурентов.