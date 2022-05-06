Киркоров выпустил трек «Хобби» с украинской певицей Анной Asti

Филипп Киркоров и Anna Asti (бывшая солистка группы Аrtik & Asti) выпустили совместный трек «Хобби», вопреки конфликту между украинскими и российскими артистами.

Песня «Хобби» занимает лидирующие позиции в чартах на музыкальных площадках Яндекс. Музыка и YouTube-Musiс.

После военной спецоперации на Украине между российскими и украинскими артистами возник конфликт, многие творческие союзы распались на фоне событий. Например, клипмейкер Алан Бадоев отказался сотрудничать с российскими звездами.

Более полсотни украинских артистов оказались запрещены в России. Среди них Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Светлана Лобода, Монатик, Андрей Данилко (Верка Сердючка).

Анна Asti — бывшая солистка украинской группы Аrtik & Asti. С 2013 года она переехала из Киева в Москву, здесь же она занимается сольной карьерой, которую начала в конце 2021 года.