НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Киркоров выпустил трек «Хобби» с украинской певицей Анной Asti

Источник:
Sibnet.ru
306 0

Филипп Киркоров и Anna Asti (бывшая солистка группы Аrtik & Asti) выпустили совместный трек «Хобби», вопреки конфликту между украинскими и российскими артистами.

Песня «Хобби» занимает лидирующие позиции в чартах на музыкальных площадках Яндекс. Музыка и YouTube-Musiс.

После военной спецоперации на Украине между российскими и украинскими артистами возник конфликт, многие творческие союзы распались на фоне событий. Например, клипмейкер Алан Бадоев отказался сотрудничать с российскими звездами.  

Более полсотни украинских артистов оказались запрещены в России. Среди них Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Светлана Лобода, Монатик, Андрей Данилко (Верка Сердючка).

Анна Asti — бывшая солистка украинской группы Аrtik & Asti. С 2013 года она переехала из Киева в Москву, здесь же она занимается сольной карьерой, которую начала в конце 2021 года.


Еще по теме
Россиян лишили права голоса на «Евровидении»
Захарова заступилась за «Би‑2» после отмены концерта в Омске
Группа «Би-2» заявила, что ей не дали провести концерт в Омске
Серябкина выпустила альбом «Синий цвет твоей любви»
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Блокада России: чем грозит майский дефолт?
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Обсуждение (0)
Картина дня
Израиль сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова
США передали Украине данные о местоположении крейсера «Москва»
Shell продаст российскую сеть АЗС
Австрия отказалась платить за российский газ в рублях
Самое обсуждаемое
69
Израиль раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера
58
Путин ввел новые санкции против Запада
58
Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины
40
Байден посчитал кризис на Украине поворотным моментом истории
39
Германия отказалась платить за российский газ в рублях