Киркоров выпустил трек «Хобби» с украинской певицей Анной Asti

Филипп Киркоров и Anna Asti (бывшая солистка группы Аrtik
& Asti) выпустили совместный трек «Хобби», вопреки конфликту между
украинскими и российскими артистами.
Песня «Хобби» занимает лидирующие позиции в чартах на
музыкальных площадках Яндекс. Музыка и YouTube-Musiс.
После военной спецоперации на Украине между российскими и украинскими
артистами возник конфликт, многие творческие союзы распались на фоне событий. Например,
клипмейкер Алан Бадоев отказался сотрудничать с российскими звездами.
Более полсотни украинских артистов оказались запрещены в
России. Среди них Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Светлана
Лобода, Монатик, Андрей Данилко (Верка Сердючка).
Анна Asti — бывшая солистка украинской группы Аrtik &
Asti. С 2013 года она переехала из Киева в Москву, здесь же она занимается сольной
карьерой, которую начала в конце 2021 года.