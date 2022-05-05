Путин усомнился в объективности Википедии

Президент России Владимир Путин заявил о значимости объективной, важной и глубокой информации в интернете.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться», — цитирует РИА Новости слова Путина, сказанные им на встрече с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.

Глава общества «Знание» полностью согласился с президентом России. «Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — добавил Путин.

Древаль рассказал, что в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. «Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — добавил он.