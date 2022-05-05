НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин усомнился в объективности Википедии

Источник:
РИА Новости
525 8
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о значимости объективной, важной и глубокой информации в интернете.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться», — цитирует РИА Новости слова Путина, сказанные им на встрече с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.

Глава общества «Знание» полностью согласился с президентом России. «Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — добавил Путин.

Древаль рассказал, что в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. «Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми», — добавил он.

Еще по теме
Путин ввел новые санкции против Запада
Эстония пересмотрит границы с Россией
Депутат Госдумы призвала поднять цены на алкоголь
Медведев поздравил россиян с праздниками и нарисовал букву Z
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Блокада России: чем грозит майский дефолт?
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Обсуждение (8)
Картина дня
Путин усомнился в объективности Википедии
Лукашенко счел военную операцию на Украине «затянувшейся»
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
Ограничения полетов на юг России продлили до 13 мая
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Disobedient

Верю или не верю, в кого я верю это мое личное дела. А вот призирать грязных лживых лицемерив обязан...

GammiPluh

Милости просим, освободите рынок - эту нишу заполнят за 5 минут

Disobedient

Теперь можешь со спокойной душой пойти со своим другом к отцу вашему иблису.

Disobedient

Россия она моя. Лингвист степной.