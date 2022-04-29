Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщил «Интерфаксу» источник.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — сказал собеседник агентства. По его словам, прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

Если решение суда не будет обжаловано, то, с учетом майских праздников, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник агентства.

Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест в своей квартире, а президент Владимир Путин освободил его от должности.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 миллионов рублей, признав его виновным в получении взятки в 2 миллиона от главы «Роснефти» Игоря Сечина.