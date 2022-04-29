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Вышел первый тизер мультфильма «Кощей. Похититель невест»

Источник:
Sibnet.ru
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Тизер мультфильма «Кощей. Похититель невест» показал претенденток на сердце главного героя и первую встречу Кощея с богатыршей Варварой.

По сюжету Кощей никак не может найти себе невесту. Его ухаживания сводятся к запугиванию, похищениям и превращением потенциальных жен в лягушек. А прекрасная богатырша Варвара, наоборот, только и делает, что отбивается от женихов, позарившихся на ее приданное.

Тем временем, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Кощею предстоит ответственная миссия, спасти строптивую богатыршу и узнать, что он тоже может любить.

Созданием мультфильма занимались анимационная студия «КиноАтис» и кинокомпания СТВ. Режиссер — Роман Артемьев. Персонажей озвучили Виктор Добронравов, Елизавета Боярская, Владимир Сычев, Екатерина Тарасова.

Мультфильм «Кощей. Похититель невест» выйдет в отечественный кинопрокат 9 июня.

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