Производители напитков испугались остановки заводов

Производство напитков в России в основном работает на иностранном оборудовании, любой сбой может привести к остановке выпуска продукции, заявил президент «Союзнапитки» Максим Новиков.

«Являясь одной из самых высокотехнологичных индустрий, производство напитков в России более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским, сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий», — цитирует Новикова РИА Новости.

По его словам, в текущих условиях заменить это оборудование на отечественное невозможно, поэтому индустрии может потребоваться поддержка правительства. Он также отметил, что отрасль рассчитывает на сохранение существующей логистической инфраструктуры.

Кроме этого, Россия может столкнуться с проблемами поставок сырья для производства соков. Например, концентрат для апельсинового сока сейчас закупается в Евросоюзе и США, однако логистические проблемы и подорожание сырья приводит к массовому отказу от сделок.