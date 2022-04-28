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Российские операторы подняли цены

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие операторы мобильной связи МТС, «МегаФон», Tele2 и «ВымпелКом» в апреле повысили тарифы или переместили в архив существующие тарифные планы.

Так, «МегаФон» в некоторых регионах повысил цены на тарифные планы линейки «Без переплат»: «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум». Рост составил около 30 рублей, пишет «Коммерсантъ».

МТС на 30–50 рублей повысил стоимость тарифных планов «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в некоторых регионах. Оператор уточнил, что для действующих абонентов условия остались прежними. «ВымпелКом» закрыл тариф «Анлим».

Tele2 перевел в архив тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» и запустил их обновленные версии. Кроме того, вместо тарифа «Супер онлайн+» оператор запустил «Супер разговор».

Федеральная антимонопольная служба ранее разрешила операторам поэтапно повышать цены на услуги связи с учетом текущего уровня инфляции. Компании должны уведомлять об этом ведомство не менее чем за две недели.

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