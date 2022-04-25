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АвтоВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ возобновил работу после трехнедельного корпоративного отпуска в понедельник, сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов.

Корпоративный отпуск был перенесен с предстоящего лета на весну из-за продолжающегося кризиса, связанного с дефицитом комплектующих для сборки автомобилей. За это время компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске.

«В понедельник 25 апреля будет выведена смена для подготовки производства (...) О режиме работы сборки автомобилей пока информации нет», — цитирует «Интерфакс» представителя завода в Тольятти.

В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, на предприятиях АвтоВАЗа с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца вводится 4-дневная рабочая неделя для всех сотрудников компании.

По итогам первого квартала 2022 года российские дилеры Lada продали 52,7 тысячи машин, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Авто #Автопром #Рынок труда
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