Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»

Москва будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».
По словам главы государства, происходившая на протяжении последних восьми лет трагедия в Донбассе «вынудила» Россию начать военную операцию. Ранее Путин уже подчеркивал, что цели операции «абсолютно понятные и благородные» — помощь жителям Донбассе.
Военная операция началась 24 февраля, в числе ее целей Кремль называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.
Минобороны 25 марта заявило, что задачи первого этапа спецоперации в целом выполнены и теперь можно «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». 19 апреля глава МИДа Сергей Лавров сообщил о начале следующей стадии операции.
mosquito__2010Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...
pepelmetalНельзя такое в Россию пускать!
volmenНу раз декларируют что отказались, значит продолжили с удвоенной силой, до чего же гнилы англосаксы.
DrronumИстория классическая? Или новая и правильная?