Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»

Москва будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».

По словам главы государства, происходившая на протяжении последних восьми лет трагедия в Донбассе «вынудила» Россию начать военную операцию. Ранее Путин уже подчеркивал, что цели операции «абсолютно понятные и благородные» — помощь жителям Донбассе.

Военная операция началась 24 февраля, в числе ее целей Кремль называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Минобороны 25 марта заявило, что задачи первого этапа спецоперации в целом выполнены и теперь можно «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». 19 апреля глава МИДа Сергей Лавров сообщил о начале следующей стадии операции.