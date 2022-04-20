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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE

Москва будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».

По словам главы государства, происходившая на протяжении последних восьми лет трагедия в Донбассе «вынудила» Россию начать военную операцию. Ранее Путин уже подчеркивал, что цели операции «абсолютно понятные и благородные» — помощь жителям Донбассе.

Военная операция началась 24 февраля, в числе ее целей Кремль называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Минобороны 25 марта заявило, что задачи первого этапа спецоперации в целом выполнены и теперь можно «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». 19 апреля глава МИДа Сергей Лавров сообщил о начале следующей стадии операции.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

pepelmetal

Нельзя такое в Россию пускать!

volmen

Ну раз декларируют что отказались, значит продолжили с удвоенной силой, до чего же гнилы англосаксы.

Drronum

История классическая? Или новая и правильная?