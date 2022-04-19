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Новую платежную систему «Hello» зарегистрировали в России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России внес платежную систему «Hello» в реестр операторов платежных систем, сообщается на сайте регулятора.

Новая платежная система предназначена для осуществления денежных переводов по России и за рубеж, отмечается в сообщении. Оператором новой платежной системы выступает ООО «Хелло». Организация была зарегистрирована в Москве в 2016 году.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», более 99,9% компании принадлежит ООО «Лоджгейт менеджмент энд сейлс», конечным бенефициаром является Альфия Абдурахманова.

В качестве расчетного центра зарегистрирован «Транскапиталбанк». Электронная почта платежной системы зарегистрирована на домен золотодобытчика «Высочайший», офис компании находится в том же здании, где зарегистрирован ряд структур «Высочайшего».

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Экономика #Деньги
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