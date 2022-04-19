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Певица МакSим вернулась на сцену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimsinger, vk.com/maksimsinger

Певица МакSим почти год восстанавливалась от последствий коронавируса, летом она готова дать первый сольный концерт, сообщается в группе артистки во «ВКонтакте».

«Спустя почти год МакSим наконец-то увидится с нами на первом сольном концерте! Он состоится 17 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ», — говорится в сообщении.

Впервые после болезни МакSим вышла на сцену в шоу «Маска» на НТВ. Она выступила в костюме Мышки, и никто из членов жюри не узнал певицу.

В июне 2021 года МакSим попала в больницу с пневмонией. Состояние здоровья артистки стало ухудшаться, и врачи приняли решение погрузить звезду в медикаментозный сон, в котором она провела больше месяца.

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