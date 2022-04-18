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Путин объявил стабилизацию экономики России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада, заявил президент Владимир Путин на правительственном совещании по социально-экономическим вопросам.

По словам Путина, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля, товарные запасы в торговых сетях также восстанавливаются, а спрос пришел в норму. Однако страна столкнулась с сильной инфляцией — к 8 апреля она достигла 17,5%, а рост цен на продукты составил 9,4%.

«Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены. Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что долгосрочная финансовая устойчивость России должна остаться ключевой целью российских властей. Путин также поручил ускорить переход на рубли и другие национальные валюты во внешней торговле.

С 24 февраля страны Запада ввели против России пять пакетов санкций в ответ на военную операцию на Украине. Санкции затронули банковский и военный секторы, международную торговлю, а также представителей российского бизнеса и власти.

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Политика #Россия #Деньги
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