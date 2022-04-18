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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведчук попросил обменять его на жителей Мариуполя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Security Service of Ukraine / CC BY 4.0

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя». Обращение политика опубликовано на YouTube-канале Службы безопасности Украины.

«Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — сказал он.

Ранее телеканал «Россия 24» показал двух взятых в плен на Украине граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Во время эфира они попросили британские власти, в частности премьер-министра Бориса Джонсона, оказать содействие в их обмене на Медведчука.

Украинские власти сообщили о задержании Медведчука 12 апреля. На Украине против Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье о госизмене, по которой ему грозит пожизненное наказание.

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