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Эксперт перечислил главные минусы и плюсы китайских авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Инвестиционный портал Тульской области

Качество китайских автомобилей за последние годы существенно повысилось, но остаются вопросы по коробке передач и двигателю, такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Остаются и слабые стороны: не всегда хорошо соотносятся коробка (передач) и двигатель, часто двигатель слабоват. Но появляются и достаточно сбалансированные машины», — сказал Хайцеэр в эфире радио Sputnik.

Он отметил и плюсы китайского автопрома — качество электроники и дизайн. Наиболее успешными эксперт считает автомобили, которые производятся заводами, у которых уже есть конгломерация с европейскими брендами.

«История автопрома говорит, что как только повышается качество, вырастает цена, а потом она идет вперед, потому что дальше идет маркетинг. Этап дешевого китайского автомобиля в России закончен. Это не связано с курсом рубля, просто достигнут определенный уровень, деньги стали вкладываться в маркетинг, соответственно, надо его как-то отбивать», — отметил Хайцеэр.

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