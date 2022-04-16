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Путин утвердил штрафы за сравнение СССР с нацистской Германией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток, а также штрафов до 100 тысяч рублей для юридических лиц за публичное отождествление СССР с нацистской Германией или отрицание решающей роли советского народа в ее разгроме.

Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.47, соответствующая информация размещена на портале правовой информации. Протоколы смогут составлять сотрудники МВД, прокуратуры и Роскомнадзора.

Для граждан размер штрафа составит от 1 до 2 тысяч рублей либо административного ареста на 15 суток, для юридических лиц — в виде штрафа от 10 до 25 тысяч, для должностных — 2 до 4 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических.

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