Дуров отказался считать себя российским бизнесменом

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером.

«После четырех лет пребывания в списке граждан России Дуров, проживающий в Дубае, где базируется Telegram, захотел, чтобы стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции», — пишет издание.

По информации Forbes, в последние месяцы количество таких обращений увеличилось в свете санкций Запада против России. Так, не называть их российскими бизнесменами попросили братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году запустили компанию-разработчика мобильных игр Playrix.

Также это сделали сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, Юрий Мильнер, которого Forbes назвал «самым влиятельным технологическим инвестором в России».

Дуров в апреле занял третье место среди богатейших россиян, его состояние оценивается в 15,1 миллиарда долларов. Его обогнали только совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин и совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.