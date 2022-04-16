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Дуров отказался считать себя российским бизнесменом

Источник:
Forbes
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Фото: © vk.com/durov

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером.

«После четырех лет пребывания в списке граждан России Дуров, проживающий в Дубае, где базируется Telegram, захотел, чтобы стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции», — пишет издание.

По информации Forbes, в последние месяцы количество таких обращений увеличилось в свете санкций Запада против России. Так, не называть их российскими бизнесменами попросили братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году запустили компанию-разработчика мобильных игр Playrix.

Также это сделали сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, Юрий Мильнер, которого Forbes назвал «самым влиятельным технологическим инвестором в России».

Дуров в апреле занял третье место среди богатейших россиян, его состояние оценивается в 15,1 миллиарда долларов. Его обогнали только совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин и совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.

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krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......

pvabaley

Думаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......

c2h5oh76

да конечно не он, как этот деменционный маразматик, может быть главным врагом? ясно всем здравомыслящим...

Uynachalnica

А кто-то на почте что берет? Свои бы обязанности по доставке корреспонденции выполняли!